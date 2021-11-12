В крупных городах Владимирской области введут бесплатный проезд для волонтеров-медиков

Ранее волонтеры обратились к властям региона с просьбой сделать бесплатный проезд для добровольцев, помогающих в борьбе с коронавирусом на территории Владимирской области. В пятницу вопрос обсуждался на встрече врио губернатора Александра Авдеева с членами Молодежной думы при Заксобрании региона.

"Александр Авдеев отметил, что уже решен вопрос о предоставлении проездных на общественный транспорт волонтерам Владимира, Мурома и Коврова, эту практику планируется распространить на весь регион", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ряд активистов региона во время пандемии сфокусировался на волонтерской деятельности, в том числе на адресной помощи ветеранским организациям и нуждающимся в ней жителям области. Авдеев также назвал перспективной идею создания специальных проектных офисов для помощи претендентам на гранты из числа молодежи.

Ранее сообщалось, что врио губернатора поручил разработать для студентов-медиков курс, прохождение которого позволит молодежи оказывать психологическую поддержку людям, пострадавшим от ковида. Ожидается, что навыки по оказанию психологической помощи переболевшим и людям, которые боятся коронавируса, вакцинации и связанных с ковидом явлений, помогут волонтерам разгрузить штатных медиков, отчасти снять нагрузку со службы скорой помощи.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 694 случая заболевания, в том числе 326 - за последние сутки. Выздоровели 53 156 человек, отмечено 2 325 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 450 079 жителей, второй - 412 534. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,9%.