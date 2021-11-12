Суточный прирост заболевших COVID-19 в Калмыкии за месяц снизился в три раза

ЭЛИСТА, 12 ноября. /ТАСС/. Число заболевших COVID-19 в Калмыкии с середины октября сократилось в три раза. Сейчас фиксируется порядка 40-45 пациентов в сутки, сообщил ТАСС в пятницу министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"Ситуация в республике с заболеваемостью коронавирусом в целом стабильна и контролируема. Ее уровень невысокий: если раньше мы в абсолютных числах регистрировали 120-150 заболевших в сутки, то сейчас это 40-45 случаев. На такой позиции держимся уже недели три-четыре", - сказал он.

Для недопущения в дальнейшем роста заболеваемости власти приняли ряд мер. В частности, с 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние полгода. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов. С 16 ноября все сотрудники организаций, не сделавшие ни одной прививки от COVID-19, будут либо отстранены от работы, либо переведены на дистанционный режим.

"Вакцинация, прошедшие ковидные каникулы, - все это позволило нам стабилизировать ситуацию. Но, тем не менее, в регионе не планируется отмена ранее принятого решения о введении с 1 декабря QR-кодов для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. м", - добавил Кикенов.

По данным оперштаба на пятницу, в республике с начала пандемии зарегистрировано 32 909 случаев заражения (плюс 41 за сутки), выздоровели и выписаны 31 219 пациентов (плюс 41 за сутки). В тяжелом состоянии - 37, из них 10 - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Умерли 678 человек.