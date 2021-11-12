План по вакцинации от ковида во Владимирской области выполнили более чем на 50%

ВЛАДИМИР, 12 ноября. /ТАСС/. План иммунизации от коронавирусной инфекции во Владимирской области выполнили более чем наполовину. Об этом в пятницу в соцсетях сообщил врио губернатора региона Александр Авдеев.

В начале ноября в Минздраве РФ назвали недостаточными темпы вакцинации в регионе. По данным регионального департамента здравоохранения, Владимирская область находится на 81-м месте в стране по уровню вакцинации и на последнем в ЦФО. По данным сайта стопкоронавирус на 12 ноября, первый этап вакцинации прошли 450 079 жителей, второй - 412 534. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,9%.

"Срабатывает то, что мы активно внедряем вакцинацию, и сейчас могу сказать, что уже более 50% жителей области, подлежащих вакцинированию, привились. Мы набрали очень неплохой темп", - отметил врио губернатора.

Авдеев также отметил, что в ряде районов благодаря введению нерабочих дней количество вызовов скорой помощи сократилось на 20-25%, уменьшилось число тяжелых случаев течения ковида. Для снижения нагрузки на систему здравоохранения власти продлили школьные каникулы по 14 ноября.

"Если у нас до 1 ноября было свободных 187 коек в разных больницах, то на вчерашний момент - уже 313, то есть мы видим, что тяжелое течение болезни все реже проявляется, так что это накопленный эффект за две недели ограничительных мер", - отметил глава региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировано 66 694 случая заболевания, в том числе 326 - за последние сутки. Выздоровели 53 156 человек, отмечено 2 325 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 450 079 жителей, второй - 412 534. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,9%.