В Калмыкии план вакцинации населения от ковида выполнили на 62%

ЭЛИСТА, 12 ноября. /ТАСС/. План по вакцинации взрослого населения в Калмыкии от ковида выполнен на 62% при плане в 80%, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"На сегодняшний день мы привили уже 62% [населения] от плана в 80%. Ежедневно вакцинацию проходят по 700-900 человек, активно вакцинируется категория "60 плюс". Для небольшой республики это хороший показатель. Калмыкия сейчас по удельному весу по темпам вакцинации находится в лидерах в России", - сказал он.

Все производимые отечественные вакцины в республике сейчас есть в наличии, регион получил даже более 100% от своих потребностей, уточнил Кикенов.

"Статистика такова, что сегодня все находящиеся в реанимациях госпиталей республики не вакцинировались. А вот тот небольшой процент, кто вакцинировался и заболел, переносят болезнь легко. Поэтому в регионе не планируется отмена ранее принятого решения о введении с 1 декабря QR-кодов, это станет дополнительным стимулом к вакцинации", - добавил собеседник агентства.

С 1 декабря в республике будут вводиться QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов. С 16 ноября все сотрудники организаций, не сделавшие ни одной прививки от коронавируса, будут либо отстранены от работы, либо переведены на дистанционный режим.

По данным оперштаба на пятницу, в республике с начала пандемии зарегистрировано 32 909 случаев заражения (плюс 41 за сутки), выздоровели и выписаны 31 219 пациентов (плюс 41 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 37 пациентов, из них 10 - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Умерли 678 человек.