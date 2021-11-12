Беглов ответит на вопросы горожан о ситуации с COVID-19 в Петербурге в прямом онлайн-эфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответит на вопросы жителей о ситуации с COVID-19 и QR-кодах в ходе прямого эфира на его странице в соцсети "ВКонтакте", который состоится 13 ноября. Об этом глава города сообщил в пятницу.

"Дорогие друзья! Каждый день читаю ваши сообщения. В них все больше вопросов о QR-кодах и в целом о ситуации с ковидом в Петербурге. Понимаю беспокойство каждого из вас. Поэтому решил завтра провести здесь прямой эфир, где мы с коллегами ответим на все ваши самые актуальные и острые вопросы. Подключайтесь! Жду вас в эту субботу, 13 ноября в 12:00 на своей странице", - говорится в сообщении на странице Беглова во "ВКонтакте".

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Смольного, губернатор впервые ответит на вопросы горожан в формате прямого онлайн-эфира.

Губернатор с 2019 года ведет страницу во "ВКонтакте", на которой жители города пишут комментарии, высказывают мнение, обращаются с просьбами, сообщают о проблемах. Сейчас у Беглова более 100 тысяч подписчиков в соцсети. Глава города ранее отмечал, что сам он внимательно читает комментарии, дает соответствующие поручения по решению возникающих вопросов. Также страница интегрирована в информационную систему "инцидент-менеджмент", которая автоматически направляет комментарии горожан в профильные комитеты Смольного.