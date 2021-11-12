Коллективный иммунитет работающих петербуржцев планируется довести до 90% к концу года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассчитывают достичь 90% уровня коллективного иммунитета к коронавирусу среди работающих граждан до конца года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба в пятницу.

"По рекомендациям Роспотребнадзора и министерства труда и социальной защиты мы организовали вакцинацию в трудовых коллективах. За оставшиеся семь недель до конца года планируем достичь уровня коллективного иммунитета в трудовых коллективах более 90%", - приводит пресс-служба администрации губернатора слова Беглова.

Процент работников, прошедших вакцинацию, рассчитывается с учетом переболевших COVID-19 и тех, кто вакцинировался не более шести месяцев назад. Процент непривитых сотрудников, имеющих медицинские противопоказания, не должен превышать 20% от списочного состава предприятия или организации.

Беглов подчеркнул, что достичь оптимальных результатов город сможет, если не будет ухудшения эпидситуации. Обеспечить же вакцинацию должен работодатель, несущий административную ответственность согласно ФЗ "О санитарно-эпидемическом благополучии населения".

"Мы создали достаточный запас вакцин - как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тыс. комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня - способ защитить себя и близких от тяжелой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе", - заявил губернатор.

В перечень граждан, которые должны пройти вакцинацию от коронавируса, включены: работники сфер, которые в силу своих профессиональных обязанностей имеют высокий уровень социальных контактов; студенты и учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет, которые учатся или проходят практику за пределами своих образовательных учреждений; граждане старше 60 лет и граждане, имеющие хронические заболевания. По данным администрации Санкт-Петербурга, на данный момент в городе прошли вакцинацию от COVID-19 более 588 тыс. пенсионеров, что составляет 43% от общего числа.