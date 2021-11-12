В Брянской области число госпитализированных с ковидом детей за неделю сократилось вдвое

ТАСС, 12 ноября. Число детей, госпитализированных с коронавирусом в инфекционные госпитали Брянской области, в период с 4 по 12 ноября сократилось в два раза, с 42 до 20 человек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На 12 ноября в госпиталях находятся 2 018 человек, <…> в стационарах находятся 20 детей", - говорится в сообщении по итогам заседания регионального оперативного штаба.

По его данным, число госпитализированных с ковидом детей сократилось вдвое с 4 ноября, когда в стационарах находилось 42 ребенка. Всего на амбулаторном лечении находятся 480 детей. Кроме того, доля свободных мест в инфекционных госпиталях увеличилась в регионе с 11,7% до 15%. "Введенные на территории области нерабочие дни вкупе с ограничительными мерами принесли положительный эффект в части стабилизации ситуации по заболеваемости, которая, тем не менее, сохраняется на достаточно высоком уровне", - уточнили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что темпы роста заболеваемости ковидом снизились в Брянской области в период нерабочих дней с 15,8% до 5,9%. По информации сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 82 433 случая заражения коронавирусом, из них 510 - за последние сутки. Выздоровели 73 767 человек, 2 024 пациента умерли. Более 482 тыс. человек привились от коронавируса первым компонентом, вторым - 441 тыс., уровень коллективного иммунитета составляет 49,7%.

В регионе приостановлен доступ посетителей в косметические и спа-салоны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, организации, проводящие массовые физкультурные, зрелищные и спортивные мероприятия, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. С 15 ноября в регионе вводится система QR-кодов для пропуска в ряд учреждений, в том числе в кинотеатры, театры, предприятия общественного питания и торговые центры.