Львова-Белова готова подключиться к помощи находящимся на границе Польши и Белоруссии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи со своим белорусским коллегой и готова при необходимости подключиться к оказанию помощи детям на границе Польши и Белоруссии, где происходит миграционный кризис. Об этом она сказала журналистам в пятницу.

"Ситуация на самом деле печальная, страшная, там, действительно, семьи и дети. Сейчас холодно, дети должны быть вне политики, вне конфликтов, вне национальностей. Мы на связи с нашим белорусским партнером, мы готовы включиться в работу, когда это будет необходимо", - сказала Львова-Белова.

"Сейчас Белоруссия оказывает гуманитарную помощь вместе с общественными организациями, пытается поддерживать ситуацию. Очень важно, чтобы мировое сообщество сейчас включилось, чтобы эта гуманитарная катастрофа была решена", - подчеркнула детский омбудсмен.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.