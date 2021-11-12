В Липецке показали фильм "Небо" о героически погибшем в Сирии пилоте Пешкове

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предпремьерный показ художественного фильма "Небо" о подвиге военного летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи в Сирии, прошел в пятницу в Липецке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня в Липецком авиацентре состоялся предпремьерный показ художественного фильма "Небо" о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова, героически погибшего в Сирийской Арабской Республике при выполнении воинского долга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в широкий прокат "Небо" выйдет 18 ноября. Фильм создан при поддержке Минобороны РФ, основан на реальных событиях. Кроме актеров, в съемках картины участвовали действующие военнослужащие. Многие сцены были сняты на территории военных объектов Минобороны, в том числе на российской военной базе Хмеймим в Сирии. Съемки проходили также в государственном центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ имени В. П. Чкалова, в котором летчик Олег Пешков проходил службу.

В ходе выполнения боевого вылета 24 ноября 2015 года фронтовой бомбардировщик Су-24 Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил и был спасен. Олега Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

Ранее в ходе селекторного совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что этот фильм следует включить в перечень обязательных к просмотру в вооруженных силах и выразил уверенность, что картина будет способствовать патриотическому воспитанию военнослужащих.