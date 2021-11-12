Все российские школы оснастят широкополосным интернетом в течение двух-трех лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Все школы в России будут оснащены высокоскоростным интернетом в ближайшие два-три года, заверил глава государства Владимир Путин.

"Нам нужно решить сначала <...> тривиальную задачу - нужно обеспечить все наши школы, все наши населенные пункты, в том числе и малые, широкополосным, быстрым, скоростным интернетом", - сказал президент, отвечая на вопросы во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.

Путин подчеркнул, что без этого невозможно говорить ни о каких прорывных технологиях и развитии искусственного интеллекта.

"У нас план есть определенный, <…> - обеспечение всех наших школ широкополосным и скоростным интернетом по годам. Причем не где-то там в отдаленной перспективе, вот прямо в этом году, в следующем, до 2024 года, практически мы должны завершить эту работу в ближайшие два-три года, и самый большой шаг должен быть завершен в этом, 2021 году", - пообещал президент.