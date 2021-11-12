Старшеклассники в Северной Осетии с 15 ноября вернутся к очному обучению

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 ноября. /ТАСС/. Учащиеся 5-11-х классов школ Северной Осетии вернутся к очному обучению с 15 ноября. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Меняйло в ходе заседания оперативного штаба.

Шестого ноября учащиеся старших классов школ и колледжей Северной Осетии были переведены на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса.

"Надо 5-11-е классы <...> переводить на очный режим обучения. Средние профессиональные учебные учреждения и высшие - пока оставляем на дистанционном обучении", - сказал глава субъекта.

Руководитель управления Роспотребнадзора по республике Алан Тибилов в свою очередь подчеркнул, что наблюдается снижение заболеваемости среди детей. Так, по его словам, за пять дней заболеваемость снизилась на 19,2% по отношению к аналогичному периоду прошлой недели.

Меняйло отметил, что вскоре выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, в связи с чем поручил Минобразования региона подготовить и запустить бесплатную онлайн-школу по подготовке к ЕГЭ. "Предусмотреть единое расписание онлайн-занятий по подготовке к ЕГЭ и привлечь лучших учителей и методистов. С понедельника дети выйдут на очное обучение, и должны начаться дополнительные занятия по подготовке. Бесплатные", - подчеркнул он.