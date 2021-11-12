Власти считают, что Хасавюрт может стать точкой притяжения для жителей Дагестана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дагестанский город Хасавюрт имеет потенциал стать городом, который будет популярен среди жителей республики для проведения выходных дней. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВЭБ.РФ со ссылкой на заместителя главы Хасавюрта Арсена Муртазалиева.

Управленческая команда города в этом году участвовала в программе развития ВЭБ.РФ для управленческих кадров из 100 крупнейших городов, чтобы разработать проекты развития городской экономики и комфортной среды.

"Особое место в Хасавюрте занимают торговля и спорт. При этом большое внимание в нашем проекте уделено и организации досуга в городе. Хасавюрт имеет все шансы стать городом выходного дня для всей территории севернее столицы республики - Махачкалы. С учетом расположения города все эти направления имеют огромный потенциал, и у нас есть подробный план работы по каждому из них", - цитирует Муртазалиева пресс-служба.

При этом проект развития города также нацелен на создание из него точки притяжения спортсменов. "Наш город известен своими спортивными достижениями, в частности большим количеством наград самого высокого уровня по вольной борьбе. Но в своем проекте мы не ограничиваемся акцентом только на спорт", - отметил глава города.

По его словам, также в проекте намечено переформатирование торговой сферы города.

"Хасавюрт - это торговый город, в котором живут люди с огромным опытом в этой сфере. У нас есть заинтересованность инвесторов, в том числе федерального уровня, готовых вкладывать в агломерацию и развивать там свои торговые сети", - прокомментировал проект города первый зампредседателя правительства региона Батыр Эмеев.

О программе

Программа для управленцев 100 крупнейших российских городов создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.

Основная цель - сформировать в городах команды управленцев, обладающих передовыми практиками и знаниями в сфере городского менеджмента. Программа призвана создать условия для запуска проектов ускоренного развития экономики городов, создания комфортной среды для жизни людей и вывода российских городов на лидирующие позиции в международных рейтингах по уровню качества жизни.