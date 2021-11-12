Около 2,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию отобрали через конкурс

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями уже отобраны в ходе эксперимента в 10 российских регионах. Об этом сообщил журналистам в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

С 9 по 13 ноября в Международном детском центре "Артек" проходит финал Всероссийского конкурса "Большая перемена" (проект АНО "Россия - страна возможностей").

"Сейчас это эксперимент в течение этого года в 10 регионах РФ, это 2,5 тыс. советников по воспитательной работе, которые тоже были отобраны через открытый конкурс. То есть это люди, которые сами принимали решение, что хотят быть воспитателями, их никто не заставляет. Они прошли первый этап подготовки", - сказал Кириенко.

Он добавил, что МДЦ "Артек" накопил уникальный опыт подготовки вожатых и воспитателей, поэтому "принято абсолютно правильное решение, что вся программа обучения советников по воспитанию будет проходить на базе "Артека". По его словам, ресурсы и возможности центра позволят круглогодично готовить на его базе этих специалистов.

"То, что в закон "Об образовании в РФ" вернулось понимание, что ответственность системы просвещения и государства - это не только передача знаний, но и воспитание - это крайне важная вещь. Это требует хорошей качественной программы подготовки самих воспитателей, эта работа идет", - подчеркнул Кириенко.

Он отметил, что программа обучения советников директоров школ по воспитанию будет постоянной. "Это правильно, жизнь очень быстро меняется, и люди, которые занимаются воспитанием, должны тоже повышать свою квалификацию постоянно", - объяснил Кириенко

В январе 2021 года Минпросвещения и Российское движение школьников запустили конкурс "Навигаторы детства", который был направлен на отбор кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новые должности введены в штатное расписание школ в десяти регионах России с 1 марта 2021 года. Ожидается, что в 2022 году такой конкурс пройдет во всех регионах страны. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" нацпроекта "Образование".