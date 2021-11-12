Лавров: российские профильные структуры работают с ЕМА по вопросу признания "Спутника V"

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Российские профильные структуры ведут работу вместе с Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по вопросу о признании вакцинации "Спутником V". Об этом заявил журналистам в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Нет, сегодня не обсуждался, но эта тема у нас на контроле, - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли вопрос о признании вакцинации "Спутником V" на переговорах с французской стороной в формате "2+2". - Французская сторона принадлежит к числу тех в Евросоюзе, кто дожидается решения Всемирной организации здравоохранения. Оно затягивается и по некоторым объективным, но и по ряду субъективных причин. Наши соответствующие структуры работают вместе с Европейским агентством по лекарственным средствам, и работаем, конечно, со Всемирной организацией здравоохранения".