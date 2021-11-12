Более 100 учащихся прослушали лекции форума Российского общества "Знание" в Казани

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 120 школьников и студентов прослушали лекции в ходе кейс-форума Российского общества "Знание" в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе общества.

"12 ноября в Казани завершился кейс-форум для тех, кто хочет запустить свой проект от Российского общества "Знание". Участники и спикеры обсудили, как успешно подготовить бизнес-план, запустить и реализовать проект. В форуме приняли участие порядка 120 учащихся школ и вузов Татарстана", - сообщили организаторы.

В пространстве "Точка кипения" в Казани с 11 по 12 ноября во время форума были задействованы все формы общения - 40 лекций, тренингов, мастер-классов и мозговых штурмов. Они были нацелены на развитие навыков, которые необходимы для реализации собственного проекта. Ньюсмейкеры рассказали об основах проектной и предпринимательской деятельности, а также поделились примерами реальных кейсов в области науки, социальной сферы, технологий и медиа.

Например, в первый день кейс-форума учащиеся узнали о пяти важных навыках для запуска технологического проекта, методиках разработки проектных идей, возможностях социальных сетей для продвижения новых проектов и о том, как участие в социальных проектах дает преимущества при поиске первой серьезной работы.

По словам заместителя министра по делам молодежи Республики Татарстан Софьи Мустафиной, кейс-форум стал стимулом для многих старшеклассников и студентов к раскрытию личностного потенциала в популярных областях.

Городские форумы в рамках проекта "Умный маршрут", организованного Российским обществом "Знание", проходят в ноябре и декабре 2021 года в разных городах страны. Для каждого региона выбрана отдельная тема: искусство, карьера, наука, ораторское искусство и экономика, лидерство и soft skills, финансовая грамотность и основы дипломатии. Проект уже охватил 63 региона России, в его рамках состоялось более 6 тысяч лекций.