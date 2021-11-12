Почетному главе Госсовета Дагестана и народному артисту вручили награды от Азербайджана

МАХАЧКАЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы вручили в пятницу орден "Достлуг" ("Дружба") почетному председателю Госсовета Дагестана Магомедали Магомедову и диплом президента Азербайджана за заслуги в развитии культурных связей между странами народному артисту СССР Мураду Кажлаеву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Поладом Бюльбюль оглы вручил орден "Достлуг" почетному председателю Государственного совета Республики Дагестан Магомедали Магомедову", - говорится в сообщении.

Орденом "Достлуг" Азербайджанской Республики награждаются граждане Азербайджана и иностранные граждане за особый вклад в развитие дружественных, экономических и культурных отношений между Азербайджаном и иностранным государством, а также за укрепление международной дружбы.

Кроме того, в пятницу глава Дагестана Сергей Меликов вместе с Поладом Бюльбюль оглы посетил Республиканскую школу искусств для особо одаренных детей, где прошла встреча с ее художественным руководителем и директором, народным артистом СССР Мурадом Кажлаевым. Полад Бюльбюль оглы от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева вручил Мураду Кажлаеву почетный диплом президента Азербайджана за заслуги в развитии культурных связей между Азербайджаном и Россией. Ранее композитор также был награжден орденом "Достлуг" за плодотворную деятельность по развитию азербайджанской культуры и укреплению сотрудничества в области музыкального искусства между РФ и Азербайджанской Республикой.

"Ваше творчество занимает достойное место в истории советской и российской музыкальной культуры. Будучи многогранным и полным ярких идей человеком, вы работали в разных жанрах и стилях, создавая произведения, которые уже сегодня по праву считаются классикой. В Азербайджане, где прошло ваше детство и юность, где вы учились и постигали азы мастерства, вас любят и высоко ценят", - зачитал приветственный адрес от Алиева посол.