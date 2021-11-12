В комитете Думы по транспорту заявили, что поддержат любые меры против COVID-19

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддерживает любые меры, направленные на борьбу с распространением вируса, предложенные кабмином меры вынужденные, но необходимые. Об этом заявил в пятницу в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Павел Федяев ("Единая Россия").

"Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Мера вынужденная, но необходимая. Многие европейские страны уже несколько месяцев пользуются QR-кодами в самолетах и поездах", - отметил парламентарий.

По его словам, учитывая серьезнейшую ситуацию с заболеваемостью и смертностью, "комитет поддерживает любые меры, направленные на борьбу с распространением вируса".

"Но нам важно не только сделать транспорт бесковидной, безопасной зоной, но и при этом сохранить жизнеспособность всей транспортной системы. Для этого поправки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, внесенные правительством, будут детально проработаны на ближайшем заседании комитета", - резюмировал Федяев.

Правительство внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.