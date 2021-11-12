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Пандемия COVID-19

Швыдкой заявил, что введение QR-кодов является единственно правильным шагом

Вакцинация может не защитить окончательно людей от болезни, в значительной степени защищает их от смерти, отметил специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Меры по введению QR-кодов на транспорте и в общественных местах оправданы, так как направлены на сохранение жизни людей. Такое мнение в пятницу ТАСС выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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"Учреждения культуры терпят огромные убытки. Например театр, которым я руковожу (Московский театр мюзикла), музеи, другие театры терпят огромные убытки в связи с введением QR-кодов. Но жизнь дороже человеческая. Поэтому мне кажется, что эти меры единственно правильные",- сказал он, комментируя проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах, внесенные в Госдуму.

"Ясно совершенно, что пока не будет вакцинировано определенное количество людей в Российской Федерации, мы будем иметь то, что мы имеем. Хотя в некоторых странах, как известно, вакцинация прошла достаточно активно, а заболеваемость по-прежнему существует. Но, тем не менее, ясно совершенно, что без вакцинирования люди рискуют жизнью. Вакцинация при всем том, что она может не защитить окончательно людей от болезни, в значительной степени защищает их от смерти, что уже само по себе важно", - добавил Швыдкой.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

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РоссияШвыдкой, Михаил ЕфимовичПандемия COVID-19
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