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В Москве обновят маршрутную сеть наземного транспорта "Магистраль"

С 20 ноября работы начнут в центре и на юге столицы

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обновление наземной маршрутной сети "Магистраль" проведут в Москве в 2021-2022 годах. Об этом в пятницу сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Начинаем обновлять наземную маршрутную сеть "Магистраль". С 20 ноября - в центре и на юге Москвы. В остальных районах - со следующего года. Мы много лет собирали пожелания горожан, анализировали трафик, передвижения людей между районами. В итоге предлагаем оптимальную схему, которая будет экономить время в пути, сократит интервал движения автобусов на загруженных участках, объединит важные социальные объекты", - написал мэр на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что оптимизация маршрутов будет проведена за счет создания выделенных полос, настройки светофоров. "Остановки переносим ближе к ТПУ и станциям, в том числе будущим - на БКЛ. Планируем упрощать навигацию", - добавил Собянин.

Мэр добавил, что карта новых маршрутов размещена в мобильном приложении "Московский транспорт".

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