Горбачев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента ЮАР

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первый президент СССР Михаил Горбачев выразил соболезнования семье покойного и народу ЮАР в связи с кончиной бывшего президента страны Фредерика Виллема де Клерка. Об этом сообщается на сайте "Горбачев-фонда".

"В связи с кончиной бывшего президента ЮАР де Клерка М. С. Горбачев выразил соболезнование семье покойного и народу ЮАР. Фредерик Виллем де Клерк положил начало реформам в ЮАР, создавшим условия для перехода страны от апартеида к демократической системе правления", - говорится в сообщении.

Де Клерк принял важное решение об отказе ЮАР от ядерного оружия и уничтожении всех его запасов, имевшихся в стране. Его заслуги справедливо отмечены Нобелевской премией мира, отметил Горбачев.

Последний президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) эпохи апартеида Фредерик Виллем де Клерк умер в четверг в возрасте 85 лет. Он занимал пост президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Де Клерк завершил демонтаж системы апартеида и освободил в 1990 году из тюрьмы Нельсона Манделу. В 1993 году он и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира. С мая 1994 по июнь 1996 года Фредерик Виллем де Клерк занимал пост первого вице-президента ЮАР.