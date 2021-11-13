Специалисты РХБЗ Росгвардии с начала пандемии продезинфицировали 300 млн кв. м помещений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты службы радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии в период пандемии коронавирусной инфекции продезинфицировали 300 млн кв. метров помещений, в том числе гражданских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Наряду с дезинфекцией ведомственной спецтехники большое внимание специалисты службы уделяли ежедневной обработке объектов социальной инфраструктуры: детских площадок, автобусных остановок, больниц и школ. В период пандемии подразделения РХБ защиты Росгвардии провели более 2,3 млн дезинфекционных мероприятий по обработке ведомственной автомобильной техники, свыше 1,5 тыс. - по обработке авиационной техники, и осуществили дезинфекцию 300 миллионов квадратных метров помещений, в том числе гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также там отметили, что 13 ноября специалисты радиационной, химической и биологической защиты отмечают профессиональный праздник. В ведомстве отметили, что именно в этот день в 1918 году в Красной армии были образованы первые подразделения химической защиты. Специалисты РХБ защиты войск Национальной гвардии РФ ведут свою летопись с 1937 года, когда в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского была создана отдельная рота, а в кавалерийских полках дивизии - взводы химической защиты.