Жителям Петербурга при предъявлении медотвода понадобится результат ПЦР-теста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Медицинская справка об отводе от вакцинации действительна в Петербурге только при наличии результатов ПЦР-теста. Об этом в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург" заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"У нас есть возможность посещать, для примера, театры, предъявляя QR-код переболевшего в течение шести месяцев, QR-код вакцинированного либо справку о медотводе и ПЦР < ...> Он используется в комбинации у людей, у которых есть медотвод", - отметил Лисовец.

Справку о медотводе можно получить в поликлинике по месту жительства, результаты ПЦР-теста действительны только 72 часа. Без справки и актуальных результатов теста в Петербурге не получится посетить кинотеатры, театры, музеи, цирки, гостиницы, а также мероприятия любой направленности.

"Если человек готов вакцинироваться, < ...> ему будут доступны все привычные активности", - подчеркнул Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 745 332 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 674 009 человек, умерли 24 882. За последние сутки в городе выявили 3 421 случай заражения.