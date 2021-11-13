Около 3,5 тыс. ветеранов труда на Чукотке получат 10 тыс. руб. к дню образования округа

ТАСС, 13 ноября.. Награжденные почетным званием "Ветеран труда Чукотского автономного округа" получат к 10 декабря по 10 тыс. рублей из средств регионального бюджета. Всего на выплату могут претендовать около 3,5 тыс. человек, сообщили ТАСС в правительстве Чукотки.

"Единовременную выплату ко Дню образования Чукотского АО будут получать граждане России, награжденные почетным званием "Ветеран труда Чукотского автономного округа", вышедшие на пенсию или достигшие возраста 50 лет женщины, 55 лет - мужчины. Планируется, что выплату получат около 3,5 тыс. человек", - сказали в правительстве региона.

Уточняется, что ветераны труда Чукотки, проживающие за пределами округа, могут обратиться за выплатой через своего представителя либо самостоятельно, отправив письмо в адрес Чукотского окружного комплексного центра социального обслуживания населения с заявлением и ксерокопиями необходимых документов.

Чукотский национальный округ был образован 10 декабря 1930 года. В округ тогда вошли шесть районов: Анадырский, Восточная тундра, Западная тундра, Марковский, Чаунский, Чукотский. В 1992 году Чукотский автономный округ стал самостоятельным регионом в составе Российской Федерации.