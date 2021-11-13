На Камчатке восстанавливают размытую во время штормов дорогу до крупного поселка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы начались на дороге, ведущей в крупный рыболовецкий поселок Октябрьский на Камчатке, размытой переливами морской воды во время штормов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Дорога будет поднята до восемь метров. Между объездной и основной дорогами будут уложены трубы для сброса морской воды, что не даст дороге так сильно размываться. Также на укрепленный грунт будет уложен 15-сантиметровый слой песчано-гравийной дорожной одежды", - говорится в сообщении.

Поселок Октябрьский, в котором расположены несколько крупных рыболовецких заводов, построен на песчаной косе, которую периодически размывает водой. Очередной размыв произошел 8 ноября, дорога до сих пор закрыта для движения, организован объезд для легкового транспорта.