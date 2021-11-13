Эксперты назвали основную причину затянувшихся переговоров по климату на конференции ООН

ГЛАЗГО, 13 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Вопросы финансирования усилий по борьбе с изменением климата и адаптацией стали ключевой причиной, по которой участники конференции ООН в Глазго не смогли в обозначенные сроки принять итоговое заявление.

Как сообщил в пятницу ТАСС исполнительный директор межправительственной организации "Коалиция стран тропического пояса" Кевин Конрад, в настоящий момент между развивающимися и развитыми странами возникли серьезные противоречия относительно финансовой поддержки действий по борьбе с глобальным потеплением. В частности, эксперт отметил, что в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) многие африканские страны, а также ряд других представителей "Группы 77" (крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов) выступили за создание специального фонда по финансированию устойчивого развития, однако эти инициативы не нашли свое отражение в черновых вариантах итоговой декларации COP26.

"Развивающиеся страны чуть ли не с протянутой рукой обращаются к передовым государствам, но те будто не слышат их. Это вопрос уважения", - указал он, добавив, что США, например, во время конференции "вовсе переложили на частный сектор ответственность по вопросу ущерба и потерь", который подразумевает оказание материальной помощи странам в преодолении последствий тех климатических изменений, которые уже невозможно предотвратить.

"Мы понимаем, что в условиях коронавируса страны более бережно обращались с госсредствами, но сейчас экономики стали восстанавливаться: в новом мире должны быть повышенные обязательства по финансированию борьбы с изменением климата и адаптации", - сказал Конрад. В качестве примера отсутствия должных финансовых механизмов по поощрению климатических усилий эксперт привел ситуацию с островным тихоокеанским государством Папуа - Новая Гвинея, которое одним из первых в мире представило определяемые на национальном уровне планы по достижению целей Парижского соглашения, но так и не получило необходимую помощь.

В то же время Конрад выразил мнение, что итоговая декларация все еще может быть принята, если будет достигнут прогресс по статье 6 Парижского соглашения, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов, а также по вопросу ущерба и потерь и адаптации. "Тексты будут сверяться еще пару раз, возможно, к вечеру субботы будет результат", - отметил он.

С декларацией, но без амбиций

Координатор программы климатической справедливости и энергетики природозащитной организации Friends of the Earth ("Друзья Земли") Сара Шоу также заявила ТАСС, что вопросы финансирования "препятствуют достижению соглашения" на COP26. "Во второй версии чернового варианта появились фразы о большей ответственности одних государств в сравнении с другими, но с финансовой точки зрения это не вылилось в конкретный порядок действий. Развивающиеся страны утратили доверие к развитым государствам. Каждый год говорится о 100 млрд долларов, которые развитые страны намерены выделять развивающимся [на принятие мер, направленных на предотвращение изменение климата], однако на столе по-прежнему крошки", - подчеркнула она. При этом эксперт заявила, что не сомневается в принятии итоговой декларации конференции.

"Решение в любом случае будет найдено, но оно будет слишком компромиссным и недостаточным, - сказала Шоу, обратив внимание на "слабые и мягкие формулировки по полезным ископаемым". - С моей точки зрения, COP26 скорее завершится провалом, нежели успехом. Да, были громкие заявления ряда стран по отказу от угля, борьбе с обезлесением, по метану, но это все не равно не слишком амбициозные планы. Содержание самих документов не так радужно, как это хотят представить британские организаторы [форума]. Не то чтобы мы думаем, что повышение глобальной температуры на 1,5 градуса неизбежно, не хотелось бы лишаться надежды, но мы полагаем, что нынешних действий недостаточно", - отметила эксперт.

Ранее планировалось, что двухнедельный форум, который проходит в шотландском Глазго с участием делегаций почти 200 стран, завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (21:00 мск), однако выдержать сроки не удалось из-за сохраняющихся противоречий между делегациями. Одним из главных камней преткновения остается вопрос об имплементации статьи 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов регулирования выбросов парниковых газов и торговли углеродными единицами. Именно споры вокруг этой статьи помешали согласовать текст итогового коммюнике предыдущей конференции по климату (COP25), проходившей в декабре 2019 года в Мадриде, которая фактически закончилась провалом.