{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: Роспотребнадзор планирует внести поправки по отслеживанию эпидемии с помощью ИИ

Часть поправок служат развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта, отмечает "Парламентская газета"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор может внести поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера. Об этом в субботу сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на ведомство.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, часть поправок "служат развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта".

В октябре сообщалось, что Роспотребнадзор создаст федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая в том числе позволит оперативно выявлять инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Соответствующий законопроект ведомства был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 16 ноября. В документе поясняется, что ведение такой системы обеспечит взаимодействие информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организаций, обладающих информацией о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Останки 22 участников обороны Кавказа в годы войны перезахоронили в Северной Осетии
Большинство бойцов нашли в районе селения Кизляр
Читать полностью