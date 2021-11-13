СМИ: Роспотребнадзор планирует внести поправки по отслеживанию эпидемии с помощью ИИ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор может внести поправки, предусматривающие отслеживание ситуации с заболеваемостью с помощью искусственного интеллекта (ИИ), в законопроект о федеральной системе сведений санитарно-эпидемиологического характера. Об этом в субботу сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на ведомство.

Как рассказали изданию в Роспотребнадзоре, часть поправок "служат развитию подходов к отслеживанию санитарной обстановки, а также внедрению информационных систем анализа ситуации на основе искусственного интеллекта".

В октябре сообщалось, что Роспотребнадзор создаст федеральную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая в том числе позволит оперативно выявлять инфицированных иностранных граждан и депортировать их. Соответствующий законопроект ведомства был опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Общественное обсуждение продлится до 16 ноября. В документе поясняется, что ведение такой системы обеспечит взаимодействие информационных систем Роспотребнадзора, Минздрава, органов местного самоуправления, работающих в сфере охраны здоровья, а также организаций, обладающих информацией о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.