Более 20% школ на Дальнем Востоке находятся в аварийном состоянии

ТАСС, 13 ноября. Свыше 20% школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии, сообщил в своем вступительном слове министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время открытия стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке во Владивостоке.

"К сожалению, пока более 20% школ Дальнего Востока находятся в аварийном состоянии. 22% ребят вынуждены заниматься во вторую и даже третью смену. Это, конечно, не способствует повышению академических результатов. Тем не менее есть хорошие примеры - высокие результаты олимпиадников Хабаровского края, есть прогрессивные школы в Республике Саха (Якутия). И каждый регион должен подтягиваться к самой высокой планке. Сейчас мы находимся в столице Дальнего Востока - Владивостоке, и Приморье также должно стремиться к первым позициям", - сказал министр.

Как отметил министр, развитие Дальнего Востока, которое, по словам президента Владимира Путина, является приоритетной задачей, невозможно без продуманной политики по воспитанию, образованию и повышению благополучия молодых дальневосточников.