Власти снизили до минимального уровень эпидемической угрозы в 31 из 32 регионов Мексики

МЕХИКО, 13 ноября. /ТАСС/. Минимальный (зеленый) уровень эпидемической угрозы с 15 ноября будет в течение двух недель действовать в 31 из 32 регионов Мексики. Об этом сообщил в пятницу Минздрав республики.

Высокий (оранжевый) уровень ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сохранится только в штате Нижняя Калифорния, граничащем с США. На протяжении последних месяцев в Мексике наблюдается устойчивое улучшение эпидемической ситуации, число случаев заражения сокращается во всех возрастных группах. К ухудшению обстановки не привело и возобновление работы школ в очном режиме. Вопреки опасениям части населения, возвращение в классы миллионов учащихся не вызвало сколько-нибудь заметного всплеска заболеваемости.

С февраля 2020 года в латиноамериканской стране было лабораторно подтверждено 3,83 млн случаев заражения коронавирусом, 290 630 инфицированных умерли. Средний возраст заболевших составляет 39 лет.

В ходе прививочной кампании власти использовали более 129 млн доз препаратов разных производителей. Полный курс вакцинации прошли 62,8 млн жителей Мексики старше 18 лет, еще 12,3 млн получили первую дозу. Население республики составляет около 127,5 млн человек.