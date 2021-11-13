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На Камчатке вводят ограничения на доступ в здания органов власти без QR-кодов

После 28 ноября гостиницы региона будут принимать туристов также исключительно по QR-коду

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе с 15 ноября возможен будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба правительства региона.

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"В постановлении, которое вводит новые ограничения, сказано, что с 15 ноября 2021 года допуск граждан в исполнительные органы государственной власти Камчатского края осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного в приложении Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" о прохождении вакцинации, сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного на госуслугах, или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции" - говорится в сообщении.

Уточняется также, что гостиницы Камчатки до 28 ноября принимают туристов с отрицательным ПЦР-тестом, позже нужен будет QR-код.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,4 тыс. пациентов выздоровели, 469 умерли. Вакцинировались полностью более 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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