На Камчатке вводят ограничения на доступ в здания органов власти без QR-кодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Проход в здание правительства Камчатского края и других органов власти в регионе с 15 ноября возможен будет только при предъявлении QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности сделать прививку по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В постановлении, которое вводит новые ограничения, сказано, что с 15 ноября 2021 года допуск граждан в исполнительные органы государственной власти Камчатского края осуществляется при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов: сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного в приложении Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" о прохождении вакцинации, сертификата переболевшего, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода, полученного на госуслугах, или медицинского документа, подтверждающего, что гражданин имеет противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции" - говорится в сообщении.

Уточняется также, что гостиницы Камчатки до 28 ноября принимают туристов с отрицательным ПЦР-тестом, позже нужен будет QR-код.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,4 тыс. пациентов выздоровели, 469 умерли. Вакцинировались полностью более 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.