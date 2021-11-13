Второй отряд военных медиков прибыл из Петербурга для борьбы с коронавирусом в Подмосковье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй отряд из 230 военных медиков прибыл из Санкт-Петербурга для помощи жителям Подмосковья в борьбе с коронавирусом, сообщили журналистам в Минобороны России.

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"На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлены 230 военных медиков", - сказали в ведомстве.

В состав прибывшей группы входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии им. Кирова. Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, развернутом на фондах Минобороны в Кубинке.

С начала текущей недели в этом центре уже работают 224 военных специалиста.

Минобороны продолжает оказывать медицинскую помощь гражданскому населению регионов страны в борьбе с коронавирусной инфекцией по поручению президента России.