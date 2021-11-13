Небольшие осадки и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве 13 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки и до плюс пяти градусов ожидаются в Москве 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет три-пять градусов тепла. В ночь на 14 ноября температура воздуха может опуститься до минус одного градуса.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм рт.ст.

В Подмосковье 13 ноября температура будет колебаться в пределах нуля - плюс пяти градусов. В ночь на 14 ноября столбики термометров могут опуститься до отметки минус двух градусов.