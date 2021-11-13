Кравцов: Дальний Восток ежегодно получает свыше 30 млрд рублей на развитие образования

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Более 30 млрд рублей ежегодно выделяется на развитие системы школьного образования регионам Дальневосточного федерального округа. Важно, чтобы эти средства расходовались эффективно, сообщил в субботу журналистам министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Ежегодно из федерального бюджета Дальнему Востоку выделяется более 30 млрд рублей, очень важно, чтобы эти средства расходовались эффективно и создавались все условия для того, чтобы именно в своем регионе мог получать качественное образование каждый школьник", - сказал Кравцов.

Министр сообщил, что во Владивостоке на стратегической сессии по развитию образования на Дальнем Востоке, которая прошла 13 ноября, рассмотрели несколько важных вопросов, в том числе стратегию развития школьного образования, затрагивалась тема создания соответствующих условий - строительства новых школ, детских садов.

"В целом мы также нашли определенные шаги, в том числе по повышению зарплат учителям, потому что очень важно, чтобы учителя получали достойную зарплату. Есть определенные ресурсы, определенные возможности, тоже с учителями обсуждали эти вопросы, уверен, что здесь тоже будут позитивные изменения", - сказал Кравцов.