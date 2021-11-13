Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса открыли в Биробиджане

ТАСС, 13 ноября. Дополнительный пункт вакцинации от коронавируса, который 13 и 14 ноября будет работать в круглосуточном режиме, открыли в одном из отделений МФЦ в Биробиджане, сообщает пресс-служба правительства Еврейской АО.

"По поручению главы региона с сегодняшнего дня в Многофункциональном центре Биробиджана открыт дополнительный пункт вакцинации. Ближайшие два дня он будет функционировать в круглосуточном режиме. Далее - по мере необходимости. Мера принята для удобства жителей области и во избежание большого скопления людей в пунктах вакцинации", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировали около 9,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 8,3 тыс. пациентов выздоровели, 314 умерли.