Знаменитости просят Байдена отдать помилованных на День благодарения индеек зоозащитникам

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Американская благотворительная организация Farm Sanctuary, занимающейся защитой животных, инициировала сбор подписей в поддержку петиции с призывом к президенту США Джо Байдену отправить помилованных им в этом году в преддверии Дня благодарения индеек на ее попечительство.

Свою подпись под петицией может поставить любой желающий. В числе тех, кто это уже сделал, популярная певица Билли Айлиш, оскароносный актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

Как отмечают в организации, обычно помилованных хозяином Белого дома индеек "отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с научными программами по птицеводству, где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями". В связи с этим Farm Sanctuary просит главу государства передать ей помилованных птиц. "[У нас] животные получают качественный уход <...>, они могут мирно и в безопасности проживать свою жизнь. <...> Здесь у них будет возможность купаться в пыли, чувствовать траву под ногами, наслаждаться активной социальной жизнью, получать индивидуальный уход ", - говорится в самой петиции, опубликованной на сайте Farm Sanctuary.

В Белом доме пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эту инициативу и сообщить, рассматривает ли администрация США предложение организации.

Farm Sanctuary была основана в 1986 году. Своей целью организация ставит борьбу с ненадлежащим обращением с животными, выращиваемыми на промышленных фермах. Организация призывает к отказу от животноводства и продвижению веганства.

Традиция помилования индеек

В целом традиция дарить президенту индеек по случаю Дня благодарения появилась в США еще в XIX веке. В 1870-х годах фермер из Род-Айленда Хорас Воз начал отправлять в Белый дом самых лучших из выращенных им птиц, что стало хорошей рекламой для его фермы. Вплоть до своей смерти в 1913 году Воз ежегодно поставлял индеек для праздничного стола первой семьи страны. В 1947 году - при Гарри Трумэне - в Белом доме начали проводить церемонию преподнесения индеек главе государства. Тогда же официальным поставщиком птицы ко Дню благодарения стала Национальная федерация производителей индеек (National Turkey Federation, NTF) - базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая торговая ассоциация, представляющая интересы отрасли.

По одной из версий, первым помиловавшим индейку президентом был Авраам Линкольн. Считается, что в 1863 году он приказал не убивать птицу, которую планировалось приготовить на ужин, но не на День благодарения, а на Рождество. Причиной такого решения президента стали мольбы его маленького сына, который успел подружиться с индюком и даже придумал ему имя - Джек. Истории известны и другие случаи, когда индейки, преподнесенные главе государства, не оказывались в конечном итоге на праздничном столе. В частности, президент Джон Кеннеди в 1963 году объявил, что отправит птицу на ферму, некоторые СМИ назвали это "помилованием", однако сам глава государства этот термин не использовал. Позднее отправлять индеек на ферму стало стандартной практикой для президентов, однако термин "помилование" первым в шутку использовал в 1987 году 40-й президент США Рональд Рейган, а первая официальная церемония помилования индейки состоялась в Белом доме только в 1989 году при Джордже Буше - старшем. Как пишет газета "Вашингтон пост", это произошло на фоне проходивших тогда у Белого дома митингов активистов, выступавших в защиту прав животных. Так или иначе, президентское помилование индеек стало традицией, которой придерживаются с тех пор все лидеры США.

Соответствующая церемония обычно проводится в Розовом саду Белого дома незадолго до Дня благодарения. Поставляет птиц по-прежнему Национальная федерация производителей индеек. Президенту всегда по традиции привозят двух птиц - главную праздничную индейку и ее "дублера" на случай непредвиденной ситуации в последние минуты перед церемонией. "Помилование", однако, предусмотрено для обеих.

По традиции индейки выращиваются на ферме в родном штате нынешнего председателя NTF, для отправки в Белый дом выбирают лучших. Они содержатся в целом в тех же условиях, что и остальные птицы на ферме, соблюдают ту же диету. Однако, как утверждают в организации, индеек, которых ждет поездка в столицу, с раннего возраста приучают к вспышкам фотокамер, шуму и большому скоплению людей. По прибытии в Вашингтон птиц размещают в отеле Willard InterContinental - одной из лучших гостиниц города. Для индеек выбираются имена. Так, птиц, помилованных в прошлом году, назвали Кукуруза и Початок, а за год до этого - Масло и Хлеб.

Как сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в этом году церемония помилования индеек состоится в пятницу, 19 ноября. "Мы все с нетерпением ждем встречи с индейкой и ее дублером, которым скоро предстоит стать знаменитыми", - сказала она. По словам Псаки, птицы, которых доставят в столицу, были выращены на ферме в Джаспере, штат Индиана.

После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как пишет газета Politico, до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки, как отмечает Politico, живут от трех до пяти лет.

День благодарения

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг, которые принесли с собой птицу индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Как правило, подают ее на стол под клюквенным соусом вместе со сладким картофелем. Праздник принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю Дня благодарения.

После Дня благодарения магазины в США устраивают ряд распродаж - "черную пятницу", а также "киберпонедельник" - первый рабочий день после выходных, следующих за Днем благодарения. Однако, как отмечает телекомпания CNN, предрождественский шопинг в этом году может оказаться значительно более затратным, чем обычно. Несмотря на то, что американская экономика восстанавливается от последствий пандемии, в стране наблюдается рост инфляции. Как сообщил ранее на этой неделе Минтруд, потребительские цены в стране за последние 12 месяцев выросли на 6,2%, что стало наивысшим показателем с ноября 1990 года. При этом в октябре показатель увеличился на 0,9% по сравнению с сентябрем.