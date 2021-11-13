Туроператор TUI при поддержке Ростуризма будет развивать внутренний туризм в Кузбассе

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Кузбасса заключили трехстороннее соглашение с Ростуризмом и федеральным туроператором TUI, в рамках которого стороны будут комплексно развивать туризм в регионе, в том числе привлекать больше туристов на популярный горнолыжный курорт Шерегеш. Документ подписали губернатор Сергей Цивилев, глава Ростуризма Зарина Догузова и заместитель гендиректора TUI Александр Сирченко, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"В рамках соглашения будут реализовываться межрегиональные проекты, чартерные программы и приниматься совместные усилия для развития туризма в Кемеровской области [в целом] и в Шерегеше [в частности]", - прокомментировал Сирченко.

Федеральный туроператор TUI совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии" в новом горнолыжном сезоне запустит еженедельные чартерные рейсы из Москвы до Новокузнецка с последующей доставкой туристов в горнолыжный комплекс Шерегеш наземным транспортом. По словам Сирченко, чартерная программа будет реализована с господдержкой, субсидирование перелетов составит 50%. "В прошлом году мы запустили чартерную программу, в этом году поставим 20 чартеров и перевезем сюда почти в 2-3 раза больше туристов, [чем в прошлом сезоне]", - добавил он.

"Хочу сказать, что Шерегеш за 40 лет проделал огромный путь, но я могу точно сравнить, какой путь он проделал за последние три года. Я была здесь три года назад, когда возглавила Ростуризм. Конечно, я уже успела гостиницы посетить, прибыла накануне, в кафе, рестораны зашли, посмотрели. И, конечно, это колоссальная разница между тем, что сейчас, и тем, что было три года назад, совершенно другого уровня гостиницы, совершенно иного уровня рестораны и кафе, в целом обеспечивающая инфраструктура", - отметила Зарина Догузова.

Развитие туризма является одним из ключевых направлений для диверсификации экономики Кузбасса, которая тесно связана с угольной промышленностью. В регионе добывается больше половины российского угля, на шахтах, в разрезах и на обогатительных фабриках, где занята значительная часть трудоспособного населения.

Основной туристический поток в Кузбассе приходится на горнолыжный курорт Шерегеш. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Официальное открытие нового 40-го зимнего сезона в Шерегеше запланировано на 13 ноября. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.