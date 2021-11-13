CNN: бывший помощник Трампа Бэннон предстанет перед судом 15 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший помощник 45-го президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предстанет в понедельник перед судом по делу о преступном неуважении к Конгрессу. Такое обвинение предъявило ему большое жюри присяжных из-за отказа явиться на слушания в специальном комитете нижней палаты Конгресса, который расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января.

Телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила в пятницу, что Бэннон добровольно предстанет перед судом 15 ноября. Его дело передано судье столичного округа Колумбия Карлу Николсу, который был назначен на эту должность Трампом в 2019 году.

Ранее в пятницу Министерство юстиции США сообщило о том, что бывшему помощнику президента предъявлены обвинения за неявку на слушания в Конгресс и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. По каждому из двух пунктов обвинения Бэннону может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс.

В октябре контролируемая демократами нижняя палата американского законодательного органа приняла резолюцию о привлечении Бэннона к ответственности за неуважение к Конгрессу после того, как он отказался явиться на слушания. Отказ выполнить требование законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может трактоваться в суде как уголовное преступление. Однако решение о том, возбуждать ли против экс-помощника Трампа дело, могло принять только министерство юстиции.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.