Показ "боярской моды" провели для финалистов "Большой перемены" в "Артеке"

АРТЕК /Республика Крым/, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники исторического парка "Россия - моя история" рассказали старшеклассникам, прошедшим в финал всероссийского конкурса "Большая перемена", о событиях российской истории и продемонстрировали, как одевались бояре при Петре I и как постепенно изменялся стиль одежды, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

"Научные сотрудники флагманского парка "Россия - моя история" (57-й павильон ВДНХ) провели интерактивы, посвященные главным событиям истории России и становлению российского стиля со времен императора Петра I. Также в шатре "Моей истории" проходили познавательные игры-рассказы про товары, продукты питания, музыкальные инструменты и предметы одежды на Руси", - рассказал представитель парка.

Шатер исторического парка был установлен на выставке среди стендов других партнеров "Большой перемены" и Международного детского центра "Артек", где 9-13 ноября проходит финал конкурса. Старшеклассники со всей страны получили возможность не только услышать о старинных нарядах и увидеть их, но и примерить копии боярской одежды XVI-XVII веков.

Кроме этого, лекторы рассказали им, откуда возникли современные рубахи, штаны, кофты и шапки. "Наибольший интерес вызвали вопросы об уникальном семислойном боярском наряде, а также история смены стиля всего населения Российской империи Петром I. Отдельно участникам интенсивов поведали о влиянии древнерусской одежды на современный русский язык и о прямой взаимосвязи между названием вещей и их первоначальным обликом", - отметили в пресс-службе.

По данным исторического парка, всего за время финала "Большой перемены" через площадку "Россия - моя история" прошли около 3 тыс. школьников. Кроме лекций по истории, ребята могли принять участие в профориентационном экспресс-тестировании "Примерочная профессий" и выяснить, какая из современных специальностей подходит им больше всего.

"Нашей целью было в короткий срок организовать площадку такого уровня, который соответствовал бы лагерю федерального значения. "Артек" (так же, как и парки "Россия - моя история") ежегодно принимает у себя тысячи российских школьников всех возрастов, и поэтому мы понимали, как заинтересовать и в то же время не утомить ребят", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Фонда гуманитарных проектов, который управляет работой исторических парков, Ивана Есина.

Конкурс "Большая перемена"

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене", реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей", приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют ребята, прошедшие несколько этапов отбора.

Финалисты, объединившись в команды "авторов перемен", решают задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разрабатывают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Также ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".