В Забайкалье смягчили часть ограничений, введенных ранее из-за коронавируса

ТАСС, 13 ноября. Власти Забайкалья смягчили ряд ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса: детям с субботы, 13 ноября, разрешили посещать спектакли, концерты, выставки. Кроме того, училища культуры смогут вернуться к очному обучению с 15 ноября, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Юным жителям края разрешено посещать культурные мероприятия. Они могут пойти на спектакли, концерты, выставки уже с 13 ноября. Детей должны сопровождать взрослые, имеющие документ, удостоверяющий личность, QR-код сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. Краевые училища культуры и училище искусств с понедельника могут вернуться к очному обучению при условии 50-процентной заполняемости помещений или с использованием дистанционных технологий", - говорится в сообщении.

При этом уточнятся, что в учреждениях дополнительного образования (детских школах искусств, художественных и музыкальных школах, а также в детских клубных формированиях и студиях) дистанционная работа продлена до 21 ноября. Для посетителей открыты библиотеки, кинозалы, музеи, концертные и театральные залы при условии заполняемости помещений не более чем на 50% и соблюдения масочного режима. На мероприятия допускаются граждане при предъявлении QR-кода о вакцинации. Без изменения остался запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе - он действует до 1 декабря.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 81,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 68,7 тыс. пациентов выздоровели, 1 453 умерли.