В Калмыкии число койко-мест в ковидных госпиталях сократили почти наполовину

ЭЛИСТА, 13 ноября. /ТАСС/. Коечный фонд в ковидных госпиталях Калмыкии в связи со стабилизацией эпидемической ситуации в регионе сокращен почти наполовину, до 660, сообщил в субботу ТАСС министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

"В связи с тем, что уровень заболеваемости коронавирусом в республике сейчас невысокий, удалось стабилизировать эпидемиологическую обстановку, мы сократили коечный фонд в госпиталях почти наполовину. Сейчас развернуто 660 койко-мест, месяц назад было 1 080. Из этих 660 сейчас занята пациентами 541 койка", - сказал он.

На сегодняшний день в республике основная нагрузка лежит на двух госпиталях, один из них развернут на базе республиканской больницы имени Жемчуева, второй располагается непосредственно в инфекционной больнице региона. В каждом из них есть боксы для болеющих в легкой форме и выздоравливающих. Еще пять ковидных госпиталей работают в населенных пунктах районов республики - в Яшалте, Яшкуле, Кетченерах, Лагани и Городовиковске, уточнил министр.

"При этом мы не приостанавливали оказание плановой медпомощи, диспансеризацию, все эти мероприятия активно продолжаются", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число заболевших COVID-19 в Калмыкии с середины октября сократилось в три раза: если раньше в абсолютных числах регистрировали 120-150 заболевших в сутки, то сейчас - 40-45. Тем не менее, с 1 декабря в республике будут вводиться QR-коды для посещения кафе, салонов красоты, музеев, непродовольственных магазинов площадью более 100 кв. метров. С 20 октября в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса лиц старше 60 лет, работников сферы обслуживания, здравоохранения, образования, транспорта, правоохранительных органов. Прививки также обязали сделать студентов ссузов и вузов.

По данным оперштаба на утро субботы, в республике с начала пандемии зарегистрировано 32 909 случаев заражения (плюс 41 за сутки), выздоровели и выписаны 31 219 пациентов (плюс 41 за сутки). В тяжелом состоянии - 37, из них десять - на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Умерли 678 человек.