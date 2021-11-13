Кабмин распределил 23,6 млрд рублей на строительство кластера "Образцово" в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило распределение 23,6 млрд рублей на строительство или реконструкцию четырех крупных объектов многофункционального технологического кластера "Образцово", который будет создан в Москве к 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Распоряжением, которое утвердило правительство, распределены 23,6 млрд рублей по четырем объектам, которые будут построены или реконструированы для создания кластера. Стоимость работ по каждому из них превышает 3 млрд рублей. На другие, менее дорогостоящие объекты кластера приказом Минтранса будет распределено еще 6,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Параллельно кабмин признал утратившими силу прежние постановления о финансировании строительства кластера. Это связано с корректировкой сроков завершения работ и перечня объектов, подлежащих реконструкции, уточнили в пресс-службе.

Кластер "Образцово" создается на базе Российского университета транспорта. Основные площадки разместятся в учебных корпусах университета, которые планируется реконструировать. Кроме того, на территории университета будет построено несколько новых зданий. Чтобы не прерывать учебный процесс, работы планируется проводить в несколько этапов, а в это время студенты будут обучаться в новых или уже реконструированных корпусах.

Основой кластера станет национальный центр цифрового инжиниринга и комплекс научно-испытательных лабораторий. Там будут разрабатывать, испытывать и сертифицировать интеллектуальные транспортные системы, проектировать объекты транспортной инфраструктуры, анализировать большие массивы данных для повышения эффективности транспортных систем. На базе этого центра студенты смогут обучаться по новым программам, ориентированным на развитие цифровых технологий в транспортной системе.