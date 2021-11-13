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На Камчатке создадут комиссию по рассмотрению спорных вопросов, связанных с вакцинацией

С начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Специальная медицинская комиссия, которая будет рассматривать спорные вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса, появится на Камчатке, сообщил во время прямого эфира в Instagram глава региона Владимир Солодов.

"Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе, и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи. С тем чтобы люди, которые действительно имеют высокий уровень антител, имели возможность получить медицинский документ. Медицинская комиссия заработает в ближайшее время", - сказал губернатор.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,4 тыс. пациентов выздоровели, 469 умерли. Вакцинированы полностью более 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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