На Камчатке создадут комиссию по рассмотрению спорных вопросов, связанных с вакцинацией

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Специальная медицинская комиссия, которая будет рассматривать спорные вопросы, связанные с вакцинацией от коронавируса, появится на Камчатке, сообщил во время прямого эфира в Instagram глава региона Владимир Солодов.

"Много обращений поступает ко мне от людей, у которых высокий уровень антител, они подозревают, что они переболели, но их статус не зафиксирован в медицинской системе, и они не могут получить документ установленного образца о перенесенном заболевании. Я принял решение, что в ближайшее время мы создадим медицинскую комиссию, которая будет рассматривать такие случаи. С тем чтобы люди, которые действительно имеют высокий уровень антител, имели возможность получить медицинский документ. Медицинская комиссия заработает в ближайшее время", - сказал губернатор.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 16,4 тыс. пациентов выздоровели, 469 умерли. Вакцинированы полностью более 85 тыс. человек. Ограничительные меры по коронавирусу на полуострове продлены до конца ноября.