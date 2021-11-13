Во Владикавказе впервые планируется провести форум учителей истории

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Форум учителей истории впервые планируется провести во Владикавказе, сообщили в субботу в администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Я хотел бы вынести на ваше обсуждение идею проведения первого форума учителей истории и сделать его площадкой для решения накопившихся вопросов. Предложения, выработанные в рамках форума, могут быть представлены на более высоком уровне", - сказал начальник управления образования АМС Владикавказа Аслан Батыров на встрече с учителями истории.

Одной из задач форума станет обсуждение учебного плана, содержания учебников по истории Осетии и всего методического материала.

Также на встрече было предложено разработать абонемент для посещения школьниками музеев. Молодые учителя истории предложили взять за основу преподавания короткометражные ролики и фильмы, а также организовать выездные лекции и экскурсии по Осетии.