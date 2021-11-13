Около 3 тыс. волонтеров присоединились к акции "МыВместе" в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. человек зарегистрировались в качества волонтеров акции "МыВместе" в Москве. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Акция взаимопомощи "МыВместе" возобновилась в столице 22 октября. В рамках нее добровольцы помогают горожанам, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции.

"С начала пандемии волонтеры оказали большую поддержку людям старшего возраста, многодетным семьям и горожанам с хроническими заболеваниями. В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

В большинстве заявок, поступивших в штаб акции, содержалась просьба о покупке продуктов. Чаще всего горожане просили привезти хлеб, яйца, молочную продукцию и овощи. На сегодняшний момент волонтеры доставили более 1,5 тыс. килограммов продуктов.

Чтобы присоединиться к акции в качестве добровольца, необходимо зарегистрироваться на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".