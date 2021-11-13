В Северной Осетии переболевших COVID-19 планируют направлять на реабилитацию

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 ноября. /ТАСС/. Жителей Северной Осетии, переболевших новой коронавирусной инфекцией, планируется направлять на реабилитацию в санатории региона. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Заместитель председателя правительства республики Лариса Туганова предложила разработать положение, которое бы регламентировало направление на реабилитацию переболевших жителей республики и сроки ее прохождения. Реабилитацию предложено проходить на базе санаториев "Осетия" и "Сосновая роща", - говорится в сообщении.

С начала года коронавирус в республике перенесли 31 тысяча человек.

Всего в ковид-стационарах региона находятся 1018 человек. В республике развернуто 1228 коек, из которых свободны 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.