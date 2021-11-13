Коэффициент распространения ковида в России пятый день держится ниже единицы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу поднялся на 0,01 - до 0,99. При этом показатель держится ниже единицы уже пять дней подряд, последний раз такое было в конце августа и начале сентября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Индикатор, как и в пятницу, не превышает единицу в шести регионах РФ с наибольшим количеством заразившихся. Это Подмосковье (0,86), Москва (0,88), Воронежская область (0,97), в Пермском и Красноярском краях, а также в Свердловской области он составляет 0,99.

В Нижегородской области показатель равен единице. В Ростовской области он поднялся до 1,01, в Самарской области опустился до 1,05, а в Санкт-Петербурге, где в последние три дня выявляют более 3 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, он подскочил сразу на 0,12 - до 1,17.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.