В Петербурге заработали катки в Новой Голландии и в Севкабель Порту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Ледовые катки открылись в субботу на популярных среди горожан и гостей Петербурга пространствах - острове Новая Голландия и в Севкабель Порту. Об этом сообщили пресс-службы проектов.

"С 13 ноября по 13 марта на острове Новая Голландия открыт большой каток. Он занимает площадь более 2 000 м2 ", - сообщила пресс-служба проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

В этом году каток на острове Новая Голландия украшен образами советских статуэток - фигуристы и конькобежцы на крутящихся мобилях, а также афишами и плакатами в честь главного зимнего аттракциона. Оборудованы прокат коньков, камера хранения, медпункт и раздевалки. Одновременно на катке могут находиться до 300 человек, в помощь посетителям есть инструкторы и аниматоры. На территории создана зона для отдыха с удобными креслами и очагами с живым огнем, также посетители смогут угоститься выпечкой и горячими напитками.

"Для входа на каток QR-код не потребуется, но вход в зоны проката коньков и камер хранения возможен только в маске. Если у вас нет маски, одноразовую можно купить в инфоцентре Новой Голландии", - уточнили ТАСС в пресс-службе проекта "Новая Голландия: культурная урбанизация".

"Тринадцатого ноября в Севкабель Порту открыт панорамный "Каток у моря" площадью 2 200 кв. м.", - говорится в сообщении пиар-службы Севкабель Порта. В этом году "Каток у моря" стал еще больше на 100 кв. м., теперь его общая площадь составляет 2,2 тыс. кв. м, что делает вид на море более выразительным из-за расширения пространства. Территория оборудована для посетителей - зона с фуд-траками, прокат коньков, камеры хранения, медпункт, временный рынок из восьми рождественских домиков, где можно купить подарки к праздникам, согревающие еду и напитки. Также те, кто неуверенно держится на льду, могут воспользоваться помощью инструкторов.

Оба катка могут функционировать при температуре до плюс десяти градусов благодаря специальной системе охлаждения, планируется, что они будут работать до 13 марта . Также на территориях сохраняется масочный режим во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Новая Голландия и Севкабель Порт

Новая Голландия - остров в Адмиралтейском районе, является объектом культурного наследия федерального значения. На острове расположены парк и культурно-досуговый центр.

Севкабель Порт открылся на Васильевском острове Санкт-Петербурга в сентябре 2018 года. Это проект, направленный на преобразование исторического "серого пояса" гавани Петербурга в общественное культурно-деловое пространство. На территории Севкабель Порта проходит более 600 событий в год (образовательные программы, спектакли, концерты, выставки, спортивные занятия, маркеты, кинопоказы, гастрономические и музыкальные фестивали).