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Пассажиропоток аэропорта Белгорода впервые достиг 500 тыс. человек

Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети

БЕЛГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Белгорода достиг 500 тыс. пассажиров впервые за историю работы воздушной гавани. Об этом журналистам сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"По прогнозам, на 500-тысячный пассажиропоток аэропорт должен был перейти только в следующем году. Но рекордный показатель удалось достичь уже за 10 месяцев и 12 дней 2021 года. Этот результат во многом стал возможен благодаря работе по развитию маршрутной сети. И эту работу мы продолжим", - пояснил Гладков.

Он добавил, что Росавиация также утвердила на 2022 год девять субсидированных маршрутов из Белгорода, среди которых рейсы в Сочи, Ростов-на-Дону, Казань, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Волгоград, Санкт-Петербург. "Кроме того, благодаря экономии планируется запустить еще два субсидированных направления. "Прорабатываются" Новосибирск и Мурманск. Предварительная договоренность регионов с Росавиацией достигнута", - добавил Гладков.

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