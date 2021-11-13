Специалисты приступили к изучению катакомб, найденных на территории школы в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты приступили к обследованию катакомб, которые были обнаружены в конце октября при ремонте асфальтового покрытия во дворе школы № 1 в городе Новочеркасске Ростовской области. Об этом в субботу сообщается на сайте администрации города.

"Эксперты провели обследование территории, чтобы определить габариты подземного сооружения и выяснить, соединено ли оно с существующими зданиями. Для обследования подземных конструкций используют специальный радиолокатор - георадар. Кроме того, специалисты снимают застройку и городскую среду сверху с помощью квадрокоптера, чтобы потом наложить снимки на исторические карты и определить, какие объекты находились на этом месте раньше. После этого эксперты проведут архивные исследования, чтобы установить назначение найденных подземных сооружений", - говорится в сообщении.

Как отметил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Иван Грунский, на данный момент известно только то, что на этом месте до середины 60-х годов прошлого века располагалось сооружение, которое потом было утрачено. "Другой информации пока нет. Поэтому мы сейчас проведем первоначальное обследование, а дальше углубимся в архивную работу", - добавил Грунский, слова которого приведены в сообщении.

Подземное помещение, по мнению экспертов, в годы Великой Отечественной войны использовалось как бомбоубежище. Сама подземная постройка датируется началом 20-х годов прошлого века или ранее. Ее назначение еще предстоит установить.

Ранее во время урока физкультуры во дворе школы № 1 в городе Новочеркасске учитель заметил небольшой провал в асфальтовом покрытии. Из соображений безопасности урок был прекращен, доступ во двор ограничен. После того, как рабочие начать снимать поврежденный асфальт, под землей обнаружились помещения со сводами и дверьми, выложенные красным кирпичом. Пройдя чуть дальше, строители увидели, что протяженность найденных подвалов составляет несколько десятков метров. Помещения соединены коридорами, на стенах есть надписи: фамилии, имена, даты - 1942 и 1927 гг. Кроме того, вход в одну из комнат заварен, что находится внутри - неизвестно.

По данным властей, здание школы № 1 в Новочеркасске было построено в 1908 году. Сразу после строительства в здании располагалось реальное училище, а позже - в годы Гражданской войны - здесь был госпиталь.