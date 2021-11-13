На Ставрополье капитально отремонтировали водовод, питающий 19 поселений

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Завершен капитальный ремонт высоконапорного водовода в районе хутора Перевальный на Ставрополье, который питает 19 поселений. Об этом в субботу сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Выполнен еще один пункт нашей краевой программы развития водоснабжения. Завершили капитальный ремонт высоконапорного водовода в районе хутора Перевальный Минераловодского городского округа. Водовод питает 19 поселений - это около десяти тысяч жителей", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, здесь было два аварийных участка общей протяженностью около километра.

"Вот этот "проблемный километр" как раз и мешал стабильной подаче воды. Устранение нештатных ситуаций здесь могло занимать до 16 часов. Теперь это в прошлом", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года на Ставрополье заменят, реконструируют и построят водопроводные сети протяженностью более 120 км. Работа идет в 52 населенных пунктах, в которых проживают 83 тысячи человек.