Кабмин одобрил уточнения в порядке выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий механизм выявления и учета граждан, нуждающихся в получении соцподдержки. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 52 и 69 федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 11 ноября.

Законопроектом предлагается реализовать механизм для выявления и учета граждан, нуждающихся в получении мер соцподдержки, при котором процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности будут формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Эта система содержит сведения, обрабатываемые Пенсионным фондом на основании информации, предоставляемой ФНС, МВД и Росреестром.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства напомнил о задаче повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной. Система предоставления федеральных и региональных льгот достаточно обширная, разобраться в ней бывает непросто, отметил глава кабмина. Он добавил, что изменения в законодательстве позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей о всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами. "Все это - важная часть работы по созданию механизма социального казначейства, справедливой и востребованной системы защиты людей", - резюмировал на заседании Мишустин.

Порядок определения нуждающихся в соцподдержке

В 2021 году Минтруд начал учитывать не только облагаемые налогом доходы граждан для осуществления выплат малоимущим, но и также имущество, проценты по вкладам при расчете выплат на детей как критерии нуждаемости при назначении ряда детских выплат.

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период: доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты. При этом семьи с новыми мощными (до пяти лет и до 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми, и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.